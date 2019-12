Courrier et colis : que faire en cas de problème de livraison ?

Votre colis a été égaré ou livré avec du retard ? Vous attendiez un courrier qui n'est finalement jamais arrivé ? Vous pouvez signaler en ligne les problèmes liés à la livraison d'un colis ou d'un courrier par le biais de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep).

Grâce à la plateforme numérique jalerte.arcep.fr , votre expérience d'utilisateur permet à l'Arcep d'identifier les dysfonctionnements ce qui peut inciter les opérateurs à améliorer leurs prestations.

Il vous suffit pour cela de choisir parmi une série de propositions détaillées concernant :

Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité en fin de parcours d'ajouter des commentaires libres et également d'évaluer la qualité du service client de l'opérateur.

Une fois votre alerte envoyée, l'Arcep vous donne accès à des fiches-conseils en lien avec votre problème qui vous sont également envoyées par courriel.

Attention : L'Arcep n'est pas en charge du règlement des litiges individuels entre utilisateurs et opérateurs. Cela relève notamment du champ de compétence de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dont les services vous informent sur vos droits et les différentes voies de recours qui existent .