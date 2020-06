Le 0 800 360 360 est un numéro national gratuit (accessible aux personnes sourdes et malentendantes) qui bascule votre appel directement vers une équipe de conseillers, située dans votre département, qui construira avec vous une solution de proximité.

Il peut s'agir :

À savoir : Les conseillers s'appuient sur le dispositif « communautés 360 » qui vise à mettre en commun les ressources et à réunir les compétences des acteurs locaux de l'accompagnement, pour apporter des solutions plus rapidement. Ces intervenants sont : les associations gestionnaires d'établissements et services pour personnes handicapées, les hôpitaux, les professionnels de santé de ville, les services publics, les réseaux de solidarité, les écoles, les entreprises....